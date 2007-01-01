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Пластиковый шезлонг Mash антрацит, с матрасом

Артикул: CH-077-401
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Максимальная нагрузка - 120 кг

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Россия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1870 мм
  • Ширина730 мм
  • Высота440 мм
  • Материалпластик
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1870 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.60 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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