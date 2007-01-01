Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Максимальная нагрузка - 120 кг
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Россия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1870 мм
- Ширина730 мм
- Высота440 мм
- Материалпластик
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1870 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.60 м3
- Изделия стопируютсяНет