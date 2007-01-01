Характеристики товара
Описание
Отдыхайте с комфортом на шезлонге Agalla из искусственного ротанга серого цвета!
Изготовленный из первоклассного искусственного ротанга, с двойным полукруглым плетением и прочным стальным каркасом, шезлонг Agalla обеспечивает надежность и долговечность.
С шезлонгом Agalla вы сможете расслабиться и насладиться солнцем, ведь он выдерживает нагрузку до 120 кг.
Колесики делают использование шезлонга еще более удобным и практичным.
Приобретая шезлонг Agalla, вы получаете гарантийный срок на 1 год, что подтверждает высокое качество и надежность этого продукта.
Отдыхайте с удовольствием на шезлонге Agalla
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1980 мм
- Ширина640 мм
- Высота350 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет