Характеристики товара
Описание
В составе комплекта: диван, который трансформируется в обеденную группу: стол, лавочка и 2 пуфа. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Подушки входят в комплект. Оттенки цвета на фото могут отличаться от представленного образца. Декинг на столешнице серого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина750 мм
- Высота830 мм
- Материалискусственный ротанг
- Каркас диванаМеталл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет