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Плетеный диван-трансформер Sharm - фото 1Плетеный диван-трансформер Sharm - фото 2Плетеный диван-трансформер Sharm - фото 3

Плетеный диван-трансформер Sharm

Артикул: CH-074-942
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: диван, который трансформируется в обеденную группу: стол, лавочка и 2 пуфа. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Подушки входят в комплект. Оттенки цвета на фото могут отличаться от представленного образца. Декинг на столешнице серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота830 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Каркас диванаМеталл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Плетеный диван-трансформер Sharm
Плетеный диван-трансформер Sharm
62 490
В корзине

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