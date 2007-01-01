Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван-трансформер Violetta серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван-трансформер Violetta серый
11 оценок
117 090
Товар в корзине. Перейти
Диван-трансформер Violetta серый - фото 1Диван-трансформер Violetta серый - фото 2Диван-трансформер Violetta серый - фото 3Диван-трансформер Violetta серый - фото 4Диван-трансформер Violetta серый - фото 5Диван-трансформер Violetta серый - фото 6Диван-трансформер Violetta серый - фото 7

Диван-трансформер Violetta серый

Артикул: CH-051-094
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота1630/800 мм
  • Диаметр1950 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый, серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-трансформер Violetta коричневый
Фотография товара Диван-трансформер Violetta коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван 2х-местный Лаунж Box
Фотография товара Диван 2х-местный Лаунж Box от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван-трансформер Violetta из искусственного ротанга

Диван-трансформер Violetta из искусственного ротанга станет прекрасным местом для комфортного отдыха Вас и Вашей семьи под открытым небом.

Удобный круглый шезлонг-трансформер Violetta можно легко трансформировать из круглой кровати в компактный и стильный диван, убирая переднюю часть под основную , а солнцезащитный козырек из ткани позволит Вам наслаждаться свежим воздухом даже под палящим солнцем.

При его изготовлении мы использовали прочный алюминиевый каркас с декоративной отделкой из круглого и плоского искусственного ротанга, что обеспечило улучшение технологический характеристик.

Конструкция способна выдерживать высокие весовые нагрузки;

устойчивость к механическому воздействию;

достаточно маленький вес для легкой переноски;

съемные чехлы на подушках обеспечат простоту ухода.

Характеристики:


Диван-трансформер 195х102/74 см

Подушки для сиденья (2 шт) 77х13х77 см

Подушки для спины (4 шт) 62х43х19 см

Материал комплекта - искусственный ротанг (ручного плетения)

Материал каркаса – алюминий, окрашенный порошковым методом

Материал чехла на подушки - олефин (водоотталкивающая ткань)

Материал наполнителя подушек для сидения - поролон, синтетический пух

Цвет комплекта - Серый

Цвет подушек - Серый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1630/800 мм
  • Диаметр1950 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1950 мм
  • Высота упаковки1630 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки43 кг
  • Объём упаковки2.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван пластиковый Нэт Бенч белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Нэт Бенч белый

70
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван 3-й местный Сиена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 3-й местный Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
118 090
Оптовая цена

Диван 3-й местный Сиена

36
Фотография товара Плетеный диван Фуджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный диван Фуджи, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
Оптовая цена

Плетеный диван Фуджи

81
Фотография товара Диван прямой Лаунж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
60 390
Оптовая цена

Диван прямой Лаунж

49
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
Фотография товара Диван Улей на ножках с ротангом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Улей на ножках с ротангом, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Диван Улей на ножках с ротангом

9
Настоящее фото товара Диван 2-местный Кики, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Диван 2-местный Кики

14
Настоящее фото товара Диван Тивио, индийское дерево, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
58 790

Диван Тивио, индийское дерево, ротанг

15
Фотография товара Диван Сантур трехместный, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Диван Сантур трехместный, светло-розовый

14
Фотография товара Диван Блазз пятиместный, экокожа Пегасо, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Блазз пятиместный, экокожа Пегасо, синий, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Диван Блазз пятиместный, экокожа Пегасо, синий

9
  • синий
  • красный
Фотография товара Диван Акрилик, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Акрилик, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
58 090

Диван Акрилик, серо-коричневый

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас алюминий серый (РАЛ7022) муар, роуп серый круглый, ткань серая 017 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас алюминий серый (РАЛ7022) муар, роуп серый круглый, ткань серая 017, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, каркас алюминий серый (РАЛ7022) муар, роуп серый круглый, ткань серая 017

15
Фотография товара Стол складной Натали, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стол складной Натали, бело-серый

13
  • белый
  • серый
Фотография товара Стул пластиковый Бит, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Бит, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Бит, горчичный

41
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол обеденный большой Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный большой Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена

Стол обеденный большой Флоу, оливковый

12
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Стул Аврора Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39042
5 790 ₽

Стул Аврора Белый, пластиковый

9
  • белый
  • прозрачный
В наличии 568 шт.
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
  • белый
  • Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит
  • бежевый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Коста Бистрот, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Коста Бистрот, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Коста Бистрот, белый

34
Фотография товара Комплект уличной мебели Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от32 590

Комплект уличной мебели Прайд

43
Фотография товара Кресло пластиковое складное Darsena, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое складное Darsena, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло пластиковое складное Darsena, белый

40
  • белый
  • черный
  • серый
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Спритз + Спритз Мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Спритз + Спритз Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Спритз + Спритз Мини

35

Другие товары из раздела диваны для улицы

Настоящее фото товара Диван Джела люкс, 210 см, произведённого компанией ChiedoCover
70 190
Оптовая цена

Диван Джела люкс, 210 см

6
Фотография товара Диван Джела от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джела, произведённого компанией ChiedoCover
120 490
Оптовая цена

Диван Джела

8
Фотография товара Диван пластиковый Хола, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый Хола, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Диван пластиковый Хола, коричневый

14
Фотография товара Диван Лаки двухместный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лаки двухместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 890

Диван Лаки двухместный, серый

15
  • бежевый
  • бордовый
  • серый
Фотография товара Диван Сантур трехместный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Диван Сантур трехместный, синий

5
Фотография товара Диван Сантур трехместный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Диван Сантур трехместный, коричневый

9
Фотография товара Диван Гип двухместный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гип двухместный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
54 890

Диван Гип двухместный, синий

12
Фотография товара Диван Гидес трехместный, экокожа пегасо, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гидес трехместный, экокожа пегасо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
59 890

Диван Гидес трехместный, экокожа пегасо, черный

10
  • черный
  • оранжевый
Настоящее фото товара Диван Блазз четырехместный, экокожа Пегасо, темно-синий, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
72 990

Диван Блазз четырехместный, экокожа Пегасо, темно-синий, голубой

6
  • салатовый
  • голубой, темно-синий
  • бежевый
Настоящее фото товара Диван 2-х местный Вива, с конусными ножками, ротанг, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
69 690

Диван 2-х местный Вива, с конусными ножками, ротанг, темно-коричневый

15
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Диван-трансформер Violetta серый
Диван-трансформер Violetta серый
117 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас алюминий серый (РАЛ7022) муар, роуп серый круглый, ткань серая 017 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас алюминий серый (РАЛ7022) муар, роуп серый круглый, ткань серая 017, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, каркас алюминий серый (РАЛ7022) муар, роуп серый круглый, ткань серая 017

15
Фотография товара Стол складной Натали, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стол складной Натали, бело-серый

13
  • белый
  • серый
Фотография товара Стул пластиковый Бит, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Бит, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Бит, горчичный

41
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол обеденный большой Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный большой Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена

Стол обеденный большой Флоу, оливковый

12
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности