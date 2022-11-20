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Диван-трансформер Violetta серый

Артикул: CH-051-094
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван-трансформер Violetta из искусственного ротанга

Диван-трансформер Violetta (Виолетта) из искусственного ротанга станет прекрасным местом для комфортного отдыха Вас и Вашей семьи под открытым небом.

Удобный круглый шезлонг-трансформер Violetta, можно легко трансформировать из круглой кровати в компактный и стильный диван, убирая переднюю часть под основную , а солнцезащитный козырек из ткани позволит Вам наслаждаться свежим воздухом даже под палящим солнцем.

При его изготовлении мы использовали прочный алюминиевый каркас с декоративной отделкой из круглого и плоского искусственного ротанга, что обеспечило улучшение технологический характеристик.

Конструкция способна выдерживать высокие весовые нагрузки;

устойчивость к механическому воздействию;

достаточно маленький вес для легкой переноски;

съемные чехлы на подушках обеспечат простоту ухода.


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Основные характеристики

  • Высота1020/740 мм
  • Диаметр1950 мм
  • Цветбежевый, серый

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