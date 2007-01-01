Характеристики товара
Описание
Диван-трансформер Violetta из искусственного ротанга
Диван-трансформер Violetta из искусственного ротанга станет прекрасным местом для комфортного отдыха Вас и Вашей семьи под открытым небом.
Удобный круглый шезлонг-трансформер Violetta можно легко трансформировать из круглой кровати в компактный и стильный диван, убирая переднюю часть под основную , а солнцезащитный козырек из ткани позволит Вам наслаждаться свежим воздухом даже под палящим солнцем.
При его изготовлении мы использовали прочный алюминиевый каркас с декоративной отделкой из круглого и плоского искусственного ротанга, что обеспечило улучшение технологический характеристик.
Конструкция способна выдерживать высокие весовые нагрузки;
устойчивость к механическому воздействию;
достаточно маленький вес для легкой переноски;
съемные чехлы на подушках обеспечат простоту ухода.
Характеристики:
Диван-трансформер 195х102/74 см
Подушки для сиденья (2 шт) 77х13х77 см
Подушки для спины (4 шт) 62х43х19 см
Материал комплекта - искусственный ротанг (ручного плетения)
Материал каркаса – алюминий, окрашенный порошковым методом
Материал чехла на подушки - олефин (водоотталкивающая ткань)
Материал наполнителя подушек для сидения - поролон, синтетический пух
Цвет комплекта - Серый
Цвет подушек - Серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота1630/800 мм
- Диаметр1950 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый, серый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1950 мм
- Высота упаковки1630 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Вес упаковки43 кг
- Объём упаковки2.07 м3
- Изделия стопируютсяНет