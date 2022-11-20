Характеристики товара
Описание
Violetta шезлонг-кровать из искусственного ротанга коричневый на алюминиевом каркасе.
Диван-трансформер Violetta отличное место для комфортного отдыха Вас и Вашей семьи под открытым небом.
Удобный круглый шезлонг-трансформер Violetta, можно легко трансформировать из круглой кровати в компактный и стильный диван, убирая переднюю часть под основную , а солнцезащитный козырек из ткани позволит Вам наслаждаться свежим воздухом даже под палящим солнцем.
При его изготовлении мы использовали прочный алюминиевый каркас с декоративной отделкой из круглого и плоского искусственного ротанга, что обеспечило улучшение технологический характеристик.
Конструкция способна выдерживать высокие весовые нагрузки;
устойчивость к механическому воздействию;
достаточно маленький вес для легкой переноски;
съемные чехлы на подушках обеспечат простоту ухода.
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Диаметр740 мм
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияКитай