Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван-трансформер Violetta коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван-трансформер Violetta коричневый
11 оценок
117 090
Товар в корзине. Перейти
Диван-трансформер Violetta коричневый - фото 1Диван-трансформер Violetta коричневый - фото 2Диван-трансформер Violetta коричневый - фото 3Диван-трансформер Violetta коричневый - фото 4Диван-трансформер Violetta коричневый - фото 5Диван-трансформер Violetta коричневый - фото 6Диван-трансформер Violetta коричневый - фото 7Диван-трансформер Violetta коричневый - фото 8

Диван-трансформер Violetta коричневый

Артикул: CH-051-118
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина1950 мм
  • Ширина1950 мм
  • Высота800/1630 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Мамасан без ротанга
Фотография товара Диван Мамасан без ротанга от компании ChiedoCover.
Следующий Диван-трансформер Violetta серый
Фотография товара Диван-трансформер Violetta серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Violetta шезлонг-кровать из искусственного ротанга коричневый на алюминиевом каркасе.

Диван-трансформер Violetta из искусственного ротанга коричневого цвета - отличное местом для комфортного отдыха Вас и Вашей семьи под открытым небом.

Удобный круглый шезлонг-трансформер Violetta можно легко трансформировать из круглой кровати в компактный и стильный диван, убирая переднюю часть под основную , а солнцезащитный козырек из ткани позволит Вам наслаждаться свежим воздухом даже под палящим солнцем.

При его изготовлении мы использовали прочный алюминиевый каркас с декоративной отделкой из круглого и плоского искусственного ротанга, что обеспечило улучшение технологический характеристик.

Конструкция способна выдерживать высокие весовые нагрузки;

Устойчивость к механическому воздействию;

Достаточно маленький вес для легкой переноски;

Съемные чехлы на подушках обеспечат простоту ухода.

Характеристики:

Диван-трансформер 195х77х107(195) см

Подушки для сиденья (2 шт) 77х13х77 см

Подушки для спины (4 шт) 62х43х19 см

Материал комплекта - искусственный ротанг (ручного плетения)

Материал каркаса – алюминий, окрашенный порошковым методом

Материал чехла на подушки - олефин (водоотталкивающая ткань)

Материал наполнителя подушек для сидения - поролон, синтетический пух

Цвет комплекта - Коричневый

Цвет подушек - Бежевые

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1950 мм
  • Ширина1950 мм
  • Высота800/1630 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1950 мм
  • Высота упаковки1630 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки43 кг
  • Объём упаковки2.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван пластиковый плетеный с подушками Монако Лаундж белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Монако Лаундж белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 890
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный с подушками Монако Лаундж белый

82
  • белый
  • серый
Фотография товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от130 990
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит

42
  • белый
  • коричневый
  • серый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван Сент, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от79 790
Оптовая цена

Плетеный диван Сент, латте

14
В наличии 100 шт.
Фотография товара Диван высокий без подлокотников Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван высокий без подлокотников Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
54 090
Оптовая цена

Диван высокий без подлокотников Флоу, оливковый

10
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван глубокий Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван глубокий Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
56 290
Оптовая цена

Диван глубокий Флоу, оливковый

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван глубокий Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван глубокий Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
56 290
Оптовая цена

Диван глубокий Флоу, серо- бежевый

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Диван Пино, американский орех, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
39 890

Диван Пино, американский орех, ротанг

13
Фотография товара Диван Сантур трехместный, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Диван Сантур трехместный, сиреневый

5
Фотография товара Диван Сантур трехместный, 0458 синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, 0458 синий, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Диван Сантур трехместный, 0458 синий

9
Фотография товара Диван Гидес трехместный, велюр Вельвет, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гидес трехместный, велюр Вельвет, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
59 890

Диван Гидес трехместный, велюр Вельвет, оранжевый

15
  • черный
  • оранжевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элис, хром, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Элис, хром, тортора

55
  • черный
  • серый
  • бежевый
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стол Лион, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99025
10 590 ₽

Стол Лион, светло-зеленый

66
  • Стол Лион, светло-зеленый
  • бирюзовый
Фотография товара Стул Ривьера из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ривьера из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стул Ривьера из искусственного ротанга

15
Настоящее фото товара Стол Барон, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стол Барон

49
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 59017
5 490 ₽

Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, голубой

9
Фотография товара Париж столик журнальный, большой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Париж столик журнальный, большой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена

Париж столик журнальный, большой, белый

9
Фотография товара Стул обеденный Олин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Олин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул обеденный Олин, черный

15
  • черный
  • темно-серый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый

42
  • серый
  • коричневый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, оранжевый меланж, светло- серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, оранжевый меланж, светло- серая, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, оранжевый меланж, светло- серая

13
Фотография товара Стол пластиковый Сан, прямоугольный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Сан, прямоугольный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Сан, прямоугольный, коричневый

7
  • белый
  • зеленый
  • коричневый

Другие товары из раздела диваны для улицы

Фотография товара Диван Комо, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Комо, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
45 890
Оптовая цена

Диван Комо, 2х местный

11
Фотография товара Диван Джела от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джела, произведённого компанией ChiedoCover
120 490
Оптовая цена

Диван Джела

8
Фотография товара Диван Рос лит 2-местный с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Рос лит 2-местный с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Диван Рос лит 2-местный с подушкой

15
Фотография товара Сидней диван 3-местный плетеный из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сидней диван 3-местный плетеный из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
157 290
Оптовая цена

Сидней диван 3-местный плетеный из роупа, бежевый

13
Фотография товара Диван Лаки двухместный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лаки двухместный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
72 890

Диван Лаки двухместный, бежевый

7
  • бежевый
  • бордовый
  • серый
Фотография товара Диван Лаки двухместный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лаки двухместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 890

Диван Лаки двухместный, серый

15
  • бежевый
  • бордовый
  • серый
Фотография товара Диван Сантур трехместный, бледно-желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, бледно-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Диван Сантур трехместный, бледно-желтый

6
Фотография товара Диван Сантур двухместный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур двухместный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Диван Сантур двухместный, бежевый

5
  • темно-синий
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Диван Сантур двухместный, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур двухместный, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Диван Сантур двухместный, светло-розовый

14
Фотография товара Диван Велл, бук, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Велл, бук, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
32 490

Диван Велл, бук, светло-коричневый

13

Товар в корзине

Диван-трансформер Violetta коричневый
Диван-трансформер Violetta коричневый
117 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элис, хром, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Элис, хром, тортора

55
  • черный
  • серый
  • бежевый
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стол Лион, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99025
10 590 ₽

Стол Лион, светло-зеленый

66
  • Стол Лион, светло-зеленый
  • бирюзовый
Фотография товара Стул Ривьера из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ривьера из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стул Ривьера из искусственного ротанга

15
Настоящее фото товара Стол Барон, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стол Барон

49
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности