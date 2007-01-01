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Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый - фото 1Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый - фото 2Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый - фото 3

Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый

Артикул: CH-056-347
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван: W210xD73xH65 с подъемным механизмом

Высота навеса 160 см.

Угловые модули: 73х73х65 см

средние модули: 63х73х65 см

маленький столик 42х32х50 см

Каркас: сталь.

Материал: искусственный ротанг.

Цвет: Бежевый

Подушки в комплекте.

Упаковка: 3 коробки:

75х71х66 см (32кг)

77х63х66 см (25кг)

46,5х65х66 см (14кг)

Внимание! Оттенки материалов на фото могут отличаться от оригинала!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Каркас диванаМеталл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый
Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый
от 156 990
В корзине

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