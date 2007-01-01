Характеристики товара
Описание
Диван: W210xD73xH65 с подъемным механизмом
Высота навеса 160 см.
Угловые модули: 73х73х65 см
средние модули: 63х73х65 см
маленький столик 42х32х50 см
Каркас: сталь.
Материал: искусственный ротанг.
Цвет: Бежевый
Подушки в комплекте.
Упаковка: 3 коробки:
75х71х66 см (32кг)
77х63х66 см (25кг)
46,5х65х66 см (14кг)
Внимание! Оттенки материалов на фото могут отличаться от оригинала!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Каркас диванаМеталл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет