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Настоящее фото товара Поднос прорезиненный коричневый, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
Поднос прорезиненный коричневый, 36 см
32 оценки
390
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Поднос прорезиненный коричневый, 36 см - фото 1

Поднос прорезиненный коричневый, 36 см

Артикул: CH-021-256
32 оценки
Основные характеристики
  • Диаметр360 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр360 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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