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Настоящее фото товара Поднос прорезиненный черный, овальный, произведённого компанией ChiedoCover
Поднос прорезиненный черный, овальный
50 оценок
1 690
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Поднос прорезиненный черный, овальный - фото 1

Поднос прорезиненный черный, овальный

Артикул: CH-021-265
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина650 мм
  • Ширина560 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина560 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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