Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Материалбук
- Цветсветлое дерево
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Набор для специй, на 3 предмета, на подставке, «Тренд», фарфор, белый
Тарелка «Скандинавия», мелкая
Графин «Мельница», хрусталь 0,15л
Подставка для блюда «Базальт» бамбук
Бокал для вина, фиолетовый
Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая
Молочник «Спайро», фарфор 200 мл, белый
Блюдо овальное для запекания «Пастораль», фарфор
Хайбол «Шетлэнд», 350мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 240мм
Подставка для мельниц, банок, сланец натуральный
Подставка для специй, дуб
Подставка для специй, 2 отделения, дуб
Подставка для специй, дуб, коричневая
Подставка для специй, 2 отделения
Подставка коричневая для специй
Подставка для специй, 2 отделения, дуб, коричневая
Подставка для специй коричневая
Подставка для специй, для мельниц
Подставка для мельниц и для специй
Набор для специй, на 3 предмета, на подставке, «Тренд», фарфор, белый
Тарелка «Скандинавия», мелкая
Графин «Мельница», хрусталь 0,15л
Подставка для блюда «Базальт» бамбук