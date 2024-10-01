Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина168 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке10 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Набор масло/уксус, стекло, нержавеющая сталь
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 250 мл, бирюзовый, бежевый
Кувшин с крышкой, пластик 2л
Блюдо «Флоат Вайт»
Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный
Салатник «Тирамису» керамика 0,5 л, белый, черный
Бокал для пива «Берлин», 0,3л
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л
Бокал-флюте «Аллегресс»
Пепельница «Смоукинг», стекло, прозрачный
Подставка для салфеток и емкостей, для специй, 3 отделения
Подставка для пакетов сахара, солонки, перечница
Подставка для специй, 4 отделения, дуб
Подставка для специй, дуб, коричневая
Подставка для специй коричневая
Подставка для мельниц, для специй, бук
Подставка для мельниц, для специй, бук, светлое дерево
Подставка для мельниц, для специй
Подставка для специй, для мельниц
Подставка для мельниц и для специй
Набор масло/уксус, стекло, нержавеющая сталь
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 250 мл, бирюзовый, бежевый
Кувшин с крышкой, пластик 2л
Блюдо «Флоат Вайт»