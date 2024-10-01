Товар в корзине. Перейти
Салфетница металл - фото 1

Салфетница металл

Артикул: CH-063-183
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетница «Инфинити» фарфор
Фотография товара Салфетница «Инфинити» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетница бук
Фотография товара Салфетница бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке144 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй соль, перец, горчичница, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1702
1 190 ₽Оптовая цена

Набор для специй соль, перец, горчичница

15
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Пари-рама» бук, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2909
3 590 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Пари-рама» бук

8
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый

12
В наличии 396 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, болотный, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, болотный

11
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый

14
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка мелкая «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Тарелка мелкая «Универсал»

6
В наличии 6000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Мультикалор», произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Мультикалор»

8
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Жасмин», 0.27л, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Жасмин», 0.27л

15
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела салфетницы

Фотография товара Салфетница, 120*120*100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетница, 120*120*100, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Салфетница, 120*120*100

7
Фотография товара Салфетница, 130*130*160 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетница, 130*130*160, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Салфетница, 130*130*160

6
Настоящее фото товара Салфетница дуб , произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Салфетница дуб

5
В наличии 29 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Ирис» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Салфетница «Ирис» фарфор

11
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Агава» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Агава» фарфор

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Комфорт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Салфетница «Комфорт» фарфор

7
В наличии 379 шт.
Настоящее фото товара Салфетница сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Салфетница сталь нержавеющая, металлическая

11
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Дуга» сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Салфетница «Дуга» сталь, пластик

8
В наличии 130 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» , произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Афродита»

13
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Аркадия нью» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Аркадия нью» фарфор

13
В наличии 46 шт.

Товар в корзине

Салфетница металл
Салфетница металл
от 250
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй соль, перец, горчичница, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1702
1 190 ₽Оптовая цена

Набор для специй соль, перец, горчичница

15
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Пари-рама» бук, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2909
3 590 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Пари-рама» бук

8
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый

12
В наличии 396 шт.