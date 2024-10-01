Товар в корзине. Перейти
Подставка для мельниц, для специй, бук, светлое дерево - фото 1

Подставка для мельниц, для специй, бук, светлое дерево

Артикул: CH-063-071
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для мельниц, для специй, 3 секции, бук
Фотография товара Подставка для мельниц, для специй, 3 секции, бук от компании ChiedoCover.
Следующий Соусник «Крафт Блю» фарфор 55 мл, синий, коричневый
Фотография товара Соусник «Крафт Блю» фарфор 55 мл, синий, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Материалбук
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6706
3 890 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика

9
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Гест стар», произведённого компанией ChiedoCover
от1 09010
1 200 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Гест стар»

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый

11
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Айлэнд», 160мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Айлэнд», 160мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Айлэнд», 160мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 2758 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4208
3 690 ₽

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический

11
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Революшн», фарфор, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7403
1 790 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Революшн», фарфор, серая

7
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм

10
В наличии 2520 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода порционная «Америка» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7705
810 ₽Оптовая цена

Сковорода порционная «Америка» фарфор

10
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от17038
270 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Идиллия»

6
В наличии

Другие товары из раздела подставки для мельниц

Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0905
2 190 ₽Оптовая цена

Подставка для специй, дуб

5
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для двух мельниц, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3805
2 490 ₽Оптовая цена

Подставка для двух мельниц, акрил

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельницы, для перца и соли, стакан для зубочисток, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4503
1 490 ₽

Подставка для мельницы, для перца и соли, стакан для зубочисток

13
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, дуб, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2004
2 290 ₽Оптовая цена

Подставка для специй, дуб, бежевая

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, 4 отделения, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6107
2 790 ₽

Подставка для специй, 4 отделения, дуб

5
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0905
2 190 ₽Оптовая цена

Подставка для специй, дуб, коричневая

12
В наличии 18 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, 2 отделения, дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6708
7 190 ₽Оптовая цена

Подставка для специй, 2 отделения, дуб, коричневая

5
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3407
2 490 ₽

Подставка для мельниц, для специй, бук

5
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0905
2 190 ₽Оптовая цена

Подставка для мельниц, для специй

9
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй «Линия», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2407
2 390 ₽

Подставка для мельниц, для специй «Линия»

12
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Подставка для мельниц, для специй, бук, светлое дерево
Подставка для мельниц, для специй, бук, светлое дерево
от 2 620
2 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6706
3 890 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика

9
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Гест стар», произведённого компанией ChiedoCover
от1 09010
1 200 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Гест стар»

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый

11
В наличии 48 шт.