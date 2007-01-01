Товар в корзине. Перейти
Тарелка «Пион» - фото 1

Тарелка «Пион»

Артикул: CH-062-174
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка мелкая «Кунстверк», диаметр 200мм
Фотография товара Тарелка мелкая «Кунстверк», диаметр 200мм от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка «Пастораль», ширина 175мм
Фотография товара Тарелка «Пастораль», ширина 175мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес0.996 кг
  • Материалфарфор
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюда и тарелки обеденные

Товар в корзине

Тарелка «Пион»
Тарелка «Пион»
от 910
990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают