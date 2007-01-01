Характеристики товара
Описание
Диаметр одной трубы подстолья - 40мм
Подстолье Квадрат Дуо — это надежная база для столов, созданная специально для динамичных пространств Хорека. Саксимум устойчивости, минимум лишних деталей и аккуратная геометрия, которая выглядит профессионально в любом зале.
Прочная металлическая конструкция рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию и помогает столу сохранять стабильность даже при высокой нагрузке. Широкое прямоугольное основание с закруглёнными углами уверенно стоит на полу, а две цилиндрические стойки равномерно распределяют вес столешницы и снижают риск расшатывания. Лаконичная верхняя монтажная платформа обеспечивает удобное крепление и аккуратный внешний вид.
Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере Хорека. Поэтому при производстве этого подстолья особое внимание уделено качеству металла и защитному покрытию: поверхность устойчива к царапинам и мелким сколам, легко очищается и долго сохраняет презентабельность — даже при частой уборке и перестановках.
Ключевые преимущества:
• Непревзойденная прочность: рассчитано на высокую проходимость и постоянные нагрузки.
• Максимальная устойчивость: широкое основание и две опоры обеспечивают уверенную фиксацию стола.
• Легкость в уходе: металлические элементы быстро очищаются от загрязнений.
• Современный дизайн: строгая геометрия и чистые линии поддерживают стильный минимализм.
• Долгосрочная инвестиция: надежная конструкция снижает затраты на ремонт и замену мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина450 мм
- Высота715 мм
- Рекомендуемый размер столешницы1600*800 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсветло-серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет