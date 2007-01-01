Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье 1061ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1061ЕМ
76 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
Подстолье 1061ЕМ - фото 1Подстолье 1061ЕМ - фото 2Подстолье 1061ЕМ - фото 3

Подстолье 1061ЕМ

Артикул: CH-009-496
76 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1026ЕМ
Фотография товара Подстолье 1026ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье 1064ЕМ
Фотография товара Подстолье 1064ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное.
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+плашка: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,01); труба: 1 шт./кор. 8х8х71 (0,004)

Высота: 72 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 11,65 кг
Вес брутто: 12,15 кг
Объем: 0,018 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Оксалит Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Валенсия

40
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, статуарио венато, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, статуарио венато

98
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная

34
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 700*700, орех

30
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Белфаст, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Столешница Оксалит Белфаст

31
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700

13
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, белый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, белый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
6 69017
7 990 ₽

Столешница Верзалит круглая Д800, белый дуб

11
В наличии 7 шт.
Фотография товара Столешница Зое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Зое, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390

Столешница Зое

9
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге

40
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Столешница ЛМДФ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Столешница ЛМДФ, белый

5

Другие товары из раздела хромированные подстолья

Фотография товара Подстолье барное хромированное 1004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Подстолье барное хромированное 1004

76
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1284 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1284, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Подстолье 1284

88
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1029ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1029ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Подстолье 1029ЕМ

80
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1062ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Подстолье 1062ЕМ

100
В наличии 12 шт.
Фотография товара Подстолье 1151ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1151ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Подстолье 1151ЕМ

6
  • белый
  • черный
В наличии 24 шт.
Фотография товара Подстолье 2187ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2187ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
29 390

Подстолье 2187ЕМ

6
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1262ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Подстолье 1262ЕМ, хром

11
Настоящее фото товара Подстолье 1259ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Подстолье 1259ЕМ, хром

5
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1263ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Подстолье 1263ЕМ, хром

9
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1287ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье 1287ЕМ, хром

11
В наличии 23 шт.

Товар в корзине

Подстолье 1061ЕМ
Подстолье 1061ЕМ
6 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Оксалит Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Валенсия

40
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, статуарио венато, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, статуарио венато

98
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная

34
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 700*700, орех

30
В наличии 29 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности