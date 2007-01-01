Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное.
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание+плашка: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,01); труба: 1 шт./кор. 8х8х71 (0,004)
Высота: 72 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 11,65 кг
Вес брутто: 12,15 кг
Объем: 0,018 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр450 мм
- Вес12 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет