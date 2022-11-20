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Подстолье 1061EM - фото 1

Подстолье 1061EM

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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное.
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+плашка: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,01); труба: 1 шт./кор. 8х8х71 (0,004)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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