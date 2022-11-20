Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное.
Размер основания: 45х45 см, размер трубы: 8х8 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 10 шт./кор. 9х9х73 (0,06)
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Вес14 кг
- Материал подстольяметалл
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай