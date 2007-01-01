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Настоящее фото товара Подстолье 1062ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1062ЕМ
100 оценок
6 490
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Подстолье 1062ЕМ - фото 1

Подстолье 1062ЕМ

Артикул: CH-009-498
100 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное.
Размер основания: 45х45 см, размер трубы: 8х8 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 10 шт./кор. 9х9х73 (0,06)

Глубина: 45 см
Длина: 45 см
Высота: 72 см
Вес нетто: 13,05 кг
Вес брутто: 13,55 кг
Объем: 0,019 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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