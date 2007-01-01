Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое. Нержавеющая сталь полированная. Лаковое покрытие. Все размеры указаны для одной позиции. В упаковке две штуки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Глубина150 мм
- Высота720 мм
- Вес24 кг
- Рекомендуемый размер столешницы2000*1000 мм
- Материалметалл, нержавеющая сталь
- Материал подстольяметалл
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Вес упаковки26.80 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет