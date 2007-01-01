Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье 2135EM, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 2135EM, металл
Подстолье 2135EM, металл

Артикул: CH-081-214
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота720 мм
  • Вес24 кг
Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Нержавеющая сталь, полированный нитрид титана. Лаковое покрытие. Все размеры указаны для одной позиции. В упаковке две штуки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки26.80 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

