Характеристики товара
Описание
Кол-во в упак: 1 шт
Вес упаковки: 11,1 кг
Объем упаковки:0,01 м3
Основные характеристики
- Ширина445 мм
- Глубина445 мм
- Высота730 мм
- Вес10,8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Кол-во в упак: 1 шт
Вес упаковки: 11,1 кг
Объем упаковки:0,01 м3
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