Товар в корзине. Перейти
Подстолье обеденное Lorenzo - фото 1Подстолье обеденное Lorenzo - фото 2Подстолье обеденное Lorenzo - фото 3Подстолье обеденное Lorenzo - фото 4Подстолье обеденное Lorenzo - фото 5Подстолье обеденное Lorenzo - фото 6

Подстолье обеденное Lorenzo

Артикул: CH-053-254
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый
Следующий Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в упак: 1 шт

Вес упаковки: 11,1 кг

Объем упаковки:0,01 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина445 мм
  • Высота730 мм
  • Вес10,8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Подстолье из нержавеющей стали 1201Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1201, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1201

51
В наличии 1 шт.
Подстолье из нержавеющей стали 1266Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1266, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1266

84
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ

84
В наличии 1 шт.
Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМНастоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ

82
В наличии 30 шт.
Подстолье из нержавеющей стали 1074Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1074, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1074

100
В наличии 30 шт.
New
Подстолье барное Alan highНастоящее фото товара Подстолье барное Alan high, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Подстолье барное Alan high

13
В наличии 30 шт.
New
Настоящее фото товара Подстолье 2158EM, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Подстолье 2158EM

10
В наличии 1 шт.
New
Настоящее фото товара Подстолье 2139EM, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Подстолье 2139EM

5
В наличии 1 шт.
New
Настоящее фото товара Подстолье 2133EM золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Подстолье 2133EM золото

13
New
Настоящее фото товара Подстолье 2133EM хром, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Подстолье 2133EM хром

15

С этим товаром покупают

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге

40
В наличии 1 шт.
Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, венге

39
В наличии 10 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D700, венге

49
В наличии 12 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, венге

42
В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, орехНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D700, орех

45
В наличии 2 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, травертинНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, травертин, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D700, травертин

46
В наличии 12 шт.
Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертинНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин

31
В наличии 32 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, вишняНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, вишня

31
В наличии 24 шт.
Столешница Werzalit квадратная 700*700, светлый мраморНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, светлый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 700*700, светлый мрамор

47
В наличии 3 шт.
Столешница Werzalit квадратная 800x800, светлый мраморНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, светлый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800x800, светлый мрамор

35
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела подстолья из нержавеющей стали

Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМНастоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ

96
Подстолье ER 4105Настоящее фото товара Подстолье ER 4105, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Подстолье ER 4105

47
В наличии 30 шт.
New
Подстолье обеденное AlanНастоящее фото товара Подстолье обеденное Alan, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Alan

8
В наличии 1 шт.
New
Подстолье обеденное Evan wideНастоящее фото товара Подстолье обеденное Evan wide, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Подстолье обеденное Evan wide

7
New
Подстолье обеденное Josie wideНастоящее фото товара Подстолье обеденное Josie wide, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Подстолье обеденное Josie wide

13
New
Подстолье обеденное Grant wideНастоящее фото товара Подстолье обеденное Grant wide, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Grant wide

9
В наличии 30 шт.
New
Настоящее фото товара Подстолье 2145EM, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290
Оптовая цена

Подстолье 2145EM

5
В наличии 1 шт.
New
Настоящее фото товара Подстолье 2144EM, произведённого компанией ChiedoCover
от42 690
Оптовая цена

Подстолье 2144EM

15
В наличии 10 шт.
New
Подстолье 1090EMНастоящее фото товара Подстолье 1090EM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Подстолье 1090EM

5
В наличии 30 шт.
New
Подстолье 1089EMНастоящее фото товара Подстолье 1089EM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Подстолье 1089EM

8
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Подстолье обеденное Lorenzo
Подстолье обеденное Lorenzo
от 6 390
В корзине

С этим товаром покупают

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге

40
В наличии 1 шт.
Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, венге

39
В наличии 10 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D700, венге

49
В наличии 12 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, венге

42
В наличии 50 шт.