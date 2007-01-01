Характеристики товара
Описание
Подстолье из нержавеющей стали (матовое) золотого цвета (нитрит титана). Лаковое покрытие. Все размеры указаны для одной позиции. В упаковке две штуки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота710 мм
- Вес11 кг
- Рекомендуемый размер столешницы2000*1000 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет