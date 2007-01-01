Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье 2140EM, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 2140EM, нержавеющая сталь
8 оценок
35 390
Подстолье 2140EM, нержавеющая сталь - фото 1
NEW

Подстолье 2140EM, нержавеющая сталь

Артикул: CH-081-224
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота710 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Подстолье из нержавеющей стали (матовое) золотого цвета (нитрит титана). Лаковое покрытие. Все размеры указаны для одной позиции. В упаковке две штуки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота710 мм
  • Вес11 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы2000*1000 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

