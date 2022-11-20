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Стальное Подстолье 1027EM двойное - фото 1

Стальное Подстолье 1027EM двойное

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Характеристики товара

Описание

Подстолье из нержавеющей стали (матовое).
Размер основания: 40x70 см, размер трубы: 6x6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы-120*80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 2шт./кор. 72х45х8 (0,026); трубы: 10 шт./кор. 72х24х18 (0,03); верхние площадки: 10 шт./кор. 25х25х15 (0,009); подпятники: 8 шт./кор.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина400 мм
  • Вес16 кг
  • Материал подстольясталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1200*800
  • Страна изготовленияКитай

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