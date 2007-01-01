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Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1027ЕМ двойное, произведённого компанией ChiedoCover
Стальное Подстолье 1027ЕМ двойное
68 оценок
7 190
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Стальное Подстолье 1027ЕМ двойное - фото 1Стальное Подстолье 1027ЕМ двойное - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стальное Подстолье 1027ЕМ двойное производства ChiedoCover

Стальное Подстолье 1027ЕМ двойное

Артикул: CH-009-547
68 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота710 мм
  • Вес16 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из нержавеющей стали (матовое).
Размер основания: 40х70 см, размер трубы: 6х6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы-120*80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 2шт./кор. 72х45х8 (0,026); трубы: 10 шт./кор. 72х24х18 (0,03); верхние площадки: 10 шт./кор. 25х25х15 (0,009); подпятники: 8 шт./кор.

Глубина: 40 см
Длина: 60 см
Высота: 72 см
Вес нетто: 14,55 кг
Вес брутто: 15,05 кг
Объем: 0,016 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота710 мм
  • Вес16 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*800 мм
  • Материал подстольясталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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