Характеристики товара
Описание
Подстолье из нержавеющей стали (матовое).
Размер основания: 40х70 см, размер трубы: 6х6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы-120*80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 2шт./кор. 72х45х8 (0,026); трубы: 10 шт./кор. 72х24х18 (0,03); верхние площадки: 10 шт./кор. 25х25х15 (0,009); подпятники: 8 шт./кор.
Глубина: 40 см
Длина: 60 см
Высота: 72 см
Вес нетто: 14,55 кг
Вес брутто: 15,05 кг
Объем: 0,016 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина600 мм
- Высота710 мм
- Вес16 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1200*800 мм
- Материал подстольясталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет