Характеристики товара
Описание
Подстолье из нержавеющей стали (матовое).
Размер основания: 40x70 см, размер трубы: 6x6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы-120*80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 2шт./кор. 72х45х8 (0,026); трубы: 10 шт./кор. 72х24х18 (0,03); верхние площадки: 10 шт./кор. 25х25х15 (0,009); подпятники: 8 шт./кор.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина700 мм
- Длина400 мм
- Вес16 кг
- Материал подстольясталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы1200*800
- Страна изготовленияКитай