Настоящее фото товара Подстолье 1077EM, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1077EM, нержавеющая сталь
8 290
Подстолье 1077EM, нержавеющая сталь - фото 1
NEW

Подстолье 1077EM, нержавеющая сталь

Артикул: CH-081-146
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес12.7 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Цвет: золото (нитрит титана). Лаковое покрытие. Лаковое покрытие. Основание плоское.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес12.7 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.20 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
