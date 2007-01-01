Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Цвет: золото (нитрит титана). Лаковое покрытие. Лаковое покрытие. Основание плоское.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота720 мм
- Вес12.7 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.20 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет