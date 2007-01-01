Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Размер крестовины: Д45 см, диаметр трубы 7,6 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 1 шт./кор. 9х9х110 (0,009)
Высота: 110 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 13,95 кг
Вес брутто: 14,45 кг
Объем: 0,05 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота1100 мм
- Вес14 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материал подстольясталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет