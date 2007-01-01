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Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1252, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье барное из нержавеющей стали 1252
90 оценок
8 090
Товар в корзине. Перейти
Подстолье барное из нержавеющей стали 1252 - фото 1Подстолье барное из нержавеющей стали 1252 - фото 2Подстолье барное из нержавеющей стали 1252 - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье барное из нержавеющей стали 1252 производства ChiedoCover

Подстолье барное из нержавеющей стали 1252

Артикул: CH-001-375
90 оценок
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Размер крестовины: Д45 см, диаметр трубы 7,6 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 1 шт./кор. 9х9х110 (0,009)

Высота: 110 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 13,95 кг
Вес брутто: 14,45 кг
Объем: 0,05 м3


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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