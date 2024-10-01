Характеристики товара
Описание
Подстолье 3150 - аналог всем известных подстолий из дерева, но ПОЛНОСТЬЮ ЧУГУННОЕ! В отличии от деревянных, не хрустят, не скрипят. За счет чугуна на порядок устойчивее.
Настоящее классическое подстолье в современном исполнении. Модель не изъеденная молью, а действительно редкая - будете отличаться с такими столами 100%.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес21,0 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1100, 1000*1000 мм
- Материал подстольячугун
- Цветчерный