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Подстолье 3150 - фото 1

Подстолье 3150

Артикул: CH-066-145
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 3150 - аналог всем известных подстолий из дерева, но ПОЛНОСТЬЮ ЧУГУННОЕ! В отличии от деревянных, не хрустят, не скрипят. За счет чугуна на порядок устойчивее.

Настоящее классическое подстолье в современном исполнении. Модель не изъеденная молью, а действительно редкая - будете отличаться с такими столами 100%.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес21,0 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1100, 1000*1000 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный

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