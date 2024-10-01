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Подстолье 3063W - фото 1

Подстолье 3063W

Артикул: CH-066-139
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Белый вариант подстолья 3063W из линейка Bistrot. Также имеет в отличие от эконом-вариантов именно 4 лапки, поэтому можно использовать его не только с круглой, но и с квадратной столешницей. Да и устойчивее оно на 30%. Выбор этого подстолья подразумевает экономию без компромиссов.

В наличии также в черном исполнении: черное 3063 (нажать)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес13,1 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветбелый

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