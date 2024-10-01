Характеристики товара
Описание
Белый вариант подстолья 3063W из линейка Bistrot. Также имеет в отличие от эконом-вариантов именно 4 лапки, поэтому можно использовать его не только с круглой, но и с квадратной столешницей. Да и устойчивее оно на 30%. Выбор этого подстолья подразумевает экономию без компромиссов.
В наличии также в черном исполнении: черное 3063 (нажать)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес13,1 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольячугун
- Цветбелый