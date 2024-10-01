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Подстолье 3033 - фото 1

Подстолье 3033

Артикул: CH-066-133
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 3033 - самое мощное и устойчивое подстолье из серии с "балясиной".

Полностью чугунное, диаметр основания 61 см., поэтому стол будет стоять, как вкопанный. А еще немаловажный фактор - стулья полностью задвигаются под столешницу, т.к. основание именно для этого и сделано крестом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес16,6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900, 800*800 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный

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