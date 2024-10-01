Характеристики товара
Описание
Подстолье 3033 - самое мощное и устойчивое подстолье из серии с "балясиной".
Полностью чугунное, диаметр основания 61 см., поэтому стол будет стоять, как вкопанный. А еще немаловажный фактор - стулья полностью задвигаются под столешницу, т.к. основание именно для этого и сделано крестом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес16,6 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900, 800*800 мм
- Материал подстольячугун
- Цветчерный