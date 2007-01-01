Характеристики товара
Описание
Подстолье имеет форму основания в виде пирамиды, причем это основание сделано в виде ступенек или лесенки. Имеет чугунную крестовину для крепления столешницы, именно такое крепление обеспечивает на 100% точную горизонталь столешницы.
Размер основания: 450 мм х 450 мм
Регулировка ножек: Есть
Максимальный размер столешницы: 90 х 90 см, Д100 см
Объем упаковки: 0,03 куб.м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес16.2 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1000, 900*900 мм
- Материалчугун
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет