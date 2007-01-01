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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3056, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 3056
95 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 3056 - фото 1Подстолье ЕР 3056 - фото 2Подстолье ЕР 3056 - фото 3

Подстолье ЕР 3056

Артикул: CH-016-779
95 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес16.2 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1000, 900*900 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье имеет форму основания в виде пирамиды, причем это основание сделано в виде ступенек или лесенки. Имеет чугунную крестовину для крепления столешницы, именно такое крепление обеспечивает на 100% точную горизонталь столешницы.

Размер основания: 450 мм х 450 мм

Регулировка ножек: Есть

Максимальный размер столешницы: 90 х 90 см, Д100 см

Объем упаковки: 0,03 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес16.2 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1000, 900*900 мм
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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