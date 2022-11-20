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Подстолье ER 3056

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Характеристики товара

Описание

Подстолье имеет форму основания в виде пирамиды, причем это основание сделано в виде ступенек или лесенки. Имеет чугунную крестовину для крепления столешницы, именно такое крепление обеспечивает на 100% точную горизонталь столешницы.

Размер основания: 450 мм х 450 мм

Регулировка ножек: Есть

Максимальный размер столешницы: 90 х 90 см, D100 см

Объем упаковки: 0,03 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес16.2 кг
  • Материалчугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD1000, 900*900
  • Цветчерный

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