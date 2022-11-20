Характеристики товара
Описание
Подстолье имеет форму основания в виде пирамиды, причем это основание сделано в виде ступенек или лесенки. Имеет чугунную крестовину для крепления столешницы, именно такое крепление обеспечивает на 100% точную горизонталь столешницы.
Размер основания: 450 мм х 450 мм
Регулировка ножек: Есть
Максимальный размер столешницы: 90 х 90 см, D100 см
Объем упаковки: 0,03 куб.м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес16.2 кг
- Материалчугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD1000, 900*900
- Цветчерный