Товар в корзине. Перейти
Подстолье 4018W(белый) - фото 1

Подстолье 4018W(белый)

Артикул: CH-066-135
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое 1245
Фотография товара Подстолье металлическое 1245 от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1010
Фотография товара Подстолье металлическое 1010 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье 4018 - Tulip или Тюльпан. Здорово будет смотреться в кафе с футуристичным дизайном. И, конечно, подразумевает использование скорее только с круглыми столешницами. Именно модель 4018 сделает интерьер ресторана или кафе максимально уникальным и не похожим на другие. Хотите отличаться, тогда это именно то, что Вам нужно.

Посмотрите вариант в черном цвете: арт 4018 черное (нажать)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес5,8 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 700*700 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стальные подстолья

Товар в корзине

Подстолье 4018W(белый)
Подстолье 4018W(белый)
от 6 490
В корзине

С этим товаром покупают