Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1480 мм
- Длина680 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Каркас "Лидер 1"
Каркас "Лидер 3"
Простыня 2.0 сп 180x215, бязь 125гр
Простыня Евро 220x240, бязь 125гр
Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр
Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр
Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр
Подстолье 1061EM
Подстолье чугунное Равин 2
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247