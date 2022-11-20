Характеристики товара
Описание
Подстолье используется для прямоугольных столешниц. Обратите внимание на его вес - стол с таким подстольем будет максимально устойчив. Порошковая покраска в термокамере добавляет покрытию устойчивость к царапинам, а использование основание из листа стали толщиной 6 мм. существенно снижает центр тяжести, поэтому может не переживать за надежность стола.
Размер основания: 72 х 42 см
Регулировка ножек: Есть
Максимальный размер столешницы: 160 х 80 см, D160 х 80 см
Объем упаковки: 0,06 куб. м.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Вес31 кг
- Материалсталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы1600*800, D1600*800
- Цветчерный