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Подстолье ER 5005 двойное - фото 1Подстолье ER 5005 двойное - фото 2

Подстолье ER 5005 двойное

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье используется для прямоугольных столешниц. Обратите внимание на его вес - стол с таким подстольем будет максимально устойчив. Порошковая покраска в термокамере добавляет покрытию устойчивость к царапинам, а использование основание из листа стали толщиной 6 мм. существенно снижает центр тяжести, поэтому может не переживать за надежность стола.

Размер основания: 72 х 42 см

Регулировка ножек: Есть

Максимальный размер столешницы: 160 х 80 см, D160 х 80 см

Объем упаковки: 0,06 куб. м.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Вес31 кг
  • Материалсталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1600*800, D1600*800
  • Цветчерный

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