Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье хромированное 1288
КПБ 1.5 сп, сатин
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
КПБ 2.0 сп, сатин
КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр
Подстолье Кобе МК круглое
Подстолье чугунное 4064 барное
Ель дизайнерская украшенная Premium Green Gold
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247