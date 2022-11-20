Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см. размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 2 шт./кор. 47x47x6 (0,01); труба: 10 шт./кор. 70х42х17 (0,04); верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002); подпятники: 8 шт./кор.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Вес9 кг
- Материал подстольясталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
- Страна изготовленияКитай