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Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1021ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Стальное Подстолье 1021ЕМ
57 оценок
5 0906
5 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стальное Подстолье 1021ЕМ - фото 1Стальное Подстолье 1021ЕМ - фото 2Стальное Подстолье 1021ЕМ - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стальное Подстолье 1021ЕМ производства ChiedoCover
Распродажа

Стальное Подстолье 1021ЕМ

Артикул: CH-009-549
57 оценок
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота710 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
В основании пластик декорированный нержавеющей сталью. Диаметр трубы: 7,6 см. размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Допустимый вес столешницы: до 10 кг.

Основание: 2 шт./кор. 47х47х6 (0,01); труба: 10 шт./кор. 70х42х17 (0,04); верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002); подпятники: 8 шт./кор.

Высота: 72 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 7,76 кг
Вес брутто: 8,26 кг
Объем: 0,015 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота710 мм
  • Вес9 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольясталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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