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Стальное Подстолье 1021EM

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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см. размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 2 шт./кор. 47x47x6 (0,01); труба: 10 шт./кор. 70х42х17 (0,04); верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002); подпятники: 8 шт./кор.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина450 мм
  • Вес9 кг
  • Материал подстольясталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
  • Страна изготовленияКитай

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