Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
В основании пластик декорированный нержавеющей сталью. Диаметр трубы: 7,6 см. размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Допустимый вес столешницы: до 10 кг.
Основание: 2 шт./кор. 47х47х6 (0,01); труба: 10 шт./кор. 70х42х17 (0,04); верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002); подпятники: 8 шт./кор.
Высота: 72 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 7,76 кг
Вес брутто: 8,26 кг
Объем: 0,015 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота710 мм
- Вес9 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материал подстольясталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет