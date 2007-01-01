Характеристики товара
Описание
Модель 4005 - импортное металлическое подстолье, достаточно серьезного уровня. Качество изготовления и матового покрытия настоящего премиального уровня. Отличается от аналогов увеличенной массой, а значит и повышенной устойчивостью.
Сравнивайте по размеру основания, у модели 4005 - 450х450 мм. Устойчивее всех остальных стальных подстолий.
Это беспроблемный вариант для любого ресторана. И еще, как и во всех наших подстольях, у модели 4005 есть регулировочные ножки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес14.1 кг
- Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
- Материалсталь
- Размер основания450 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет