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Подстолье ER 4005 - фото 1Подстолье ER 4005 - фото 2

Подстолье ER 4005

Артикул: CH-050-021
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Максимальный размер столешницы: D800, 800*800

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес14.1 кг
  • Материалсталь
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Размер основания450 мм
  • Цветчерный

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