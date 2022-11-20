Характеристики товара
Описание
Максимальный размер столешницы: D800, 800*800
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес14.1 кг
- Материалсталь
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Размер основания450 мм
- Цветчерный
Максимальный размер столешницы: D800, 800*800
Стальное Подстолье 1254EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье металлическое 1031EM
Подстолье металлическое 1057EM
Подстолье металлическое 1257EM
Подстолье металлическое 1017EM
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