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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4005, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4005
82 оценки
5 590
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 4005 - фото 1Подстолье ЕР 4005 - фото 2

Подстолье ЕР 4005

Артикул: CH-050-021
82 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес14.1 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель 4005 - импортное металлическое подстолье, достаточно серьезного уровня. Качество изготовления и матового покрытия настоящего премиального уровня. Отличается от аналогов увеличенной массой, а значит и повышенной устойчивостью.

Сравнивайте по размеру основания, у модели 4005 - 450х450 мм. Устойчивее всех остальных стальных подстолий.

Это беспроблемный вариант для любого ресторана. И еще, как и во всех наших подстольях, у модели 4005 есть регулировочные ножки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес14.1 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
  • Материалсталь
  • Размер основания450 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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