Подстолье металлическое. Труба - черное порошковое покрытие. Рекоменд. макс. размер столешницы - D80. 80*80
Основание и крест: 1 шт./кор. 51х51х9 (0,023); труба: 1 шт./кор. 71х9х9 (0,006)
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