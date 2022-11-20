Подстолье металлическое 1245

6 оценок

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Подстолье металлическое 1245

4.6
5 490 ₽
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Подстолье металлическое 1220
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Подстолье металлическое 1208

Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба - черное порошковое покрытие. Рекоменд. макс. размер столешницы - D80. 80*80
Основание и крест: 1 шт./кор. 51х51х9 (0,023); труба: 1 шт./кор. 71х9х9 (0,006)

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь

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