Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Высота450 мм
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Подстолье чугунное Эверетт
Подстолье чугунное Кампана
Подстолье чугунное Понтэ
Подстолье чугунное Кемпер
Подстолье чугунное Manta КР
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
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Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
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