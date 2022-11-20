Подстолье с изменяемой высотой на газлифте из полированной нержавеющей стали (матовое).
Размер крестовины: D45 см, диаметр трубы 7,1 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х5 (0,012); труба: 1 шт./кор. 8х8х70 (0,004)
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Столешница слэб №4
Столешница слэб №18
Кровать без подъёмного механизма Рино
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Сундук Антрацит
Подвесной светильник Puntes №6
Стол обеденный Орлеан большой
Стул барный Крюгер коричневый
Подстолье барное из нержавеющей стали 1252
Подстолье барное хромированное 1004
Подстолье Круз МЛБ
Подстолье Круз 80МУБ
Подстолье Круз 60МУБ
Подстолье Мегаполис 76МБ
Стальное Подстолье 1030EM барное
Подстолье Тоскана БК
Подстолье барное металлическое 1255
Подстолье барное чугунное 1249