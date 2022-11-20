Подстолье барное из нержавеющей стали 1264

13 оценок

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Подстолье барное из нержавеющей стали 1264

4.6
10 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье с изменяемой высотой на газлифте из полированной нержавеющей стали (матовое).

Размер крестовины: D45 см, диаметр трубы 7,1 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80

Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х5 (0,012); труба: 1 шт./кор. 8х8х70 (0,004)

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Основные характеристики

  • Высота730/1100 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес15 кг
  • Материал подстольясталь

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