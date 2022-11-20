Подстолье металлическое. Труба и основание-хром. Рекомендуемый размер столешницы: D-60, 60х60.
Основание: 50*50*10, труба: 110*10*10
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
Блюдо овальное 300*210 мм Royal White 6, 18
Столешница слэб №32
Стол обеденный Крозет
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Подвесной светильник Weave №1
Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножки
Стул Турин, бархат мятный, золотые ножки
Стул Кинг желтый
Подстолье Круз 80МУБ
Подстолье Круз 60МУБ
Подстолье Мегаполис 76МБ
Стальное Подстолье 1030EM барное
Подстолье Тоскана БК
Подстолье Тоскана БП1
Подстолье барное металлическое 1255
Подстолье барное чугунное 1249
Подстолье барное чугунное 1248
Подстолье барное чугунное 1273