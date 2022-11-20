Подстолье барное хромированное 1004

8 оценок

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Подстолье барное хромированное 1004

5
4 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-хром. Рекомендуемый размер столешницы: D-60, 60х60.
Основание: 50*50*10, труба: 110*10*10

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Вес7 кг
  • Материал подстольяалюминий

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