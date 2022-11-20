Характеристики товара
Описание
Подстолья серии "Верона" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолья серии "Верона" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материал подстольячугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки17.50 кг