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Подстолье чугунное Кемпер

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Характеристики товара

Описание

Подстолья серии "Верона" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолья серии "Верона" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Материал подстольячугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки17.50 кг

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