Характеристики товара
Описание
Вес: 18,2 кг
Металл: чугун
Высота: 730 мм
Длина: 500 мм
Ширина: 500 мм
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Вес18,2 кг
- Материал подстольячугун
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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Вес: 18,2 кг
Металл: чугун
Высота: 730 мм
Длина: 500 мм
Ширина: 500 мм
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