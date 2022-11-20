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Подстолье чугунное Равин 500 Круглое

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Вес: 18,2 кг

Металл: чугун

Высота: 730 мм

Длина: 500 мм

Ширина: 500 мм

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Вес18,2 кг
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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