Характеристики товара
Описание
Подстолья серии "Верона" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолья серии "Верона" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.
Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D800, 800*800
Вес брутто: 18,5 кг
Объем изделия: 0,04 м3
Габариты упаковки: 550 х 550 х 150 мм
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Вес18 кг
- Материал подстольячугун
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия