Характеристики товара
Описание
Подстолья серии "Севилья " изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкого крашения металла. Подстолья серии "Севилья" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота730 мм
- Вес18 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, D700, 700*700, 800*800, 600*600, D600 мм
- Материал подстольячугун
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки19.80 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет