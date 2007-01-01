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Настоящее фото товара Подстолье чугунное Манта, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье чугунное Манта
63 оценки
5 990
Товар в корзине. Перейти
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Подстолье чугунное Манта

Артикул: CH-001-238
63 оценки
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота730 мм
  • Вес18 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолья серии "Севилья " изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкого крашения металла. Подстолья серии "Севилья" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота730 мм
  • Вес18 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, D700, 700*700, 800*800, 600*600, D600 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки19.80 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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