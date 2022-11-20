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Подстолье чугунное Manta

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Характеристики товара

Описание

Подстолья серии "Севилья " изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолья серии "Севилья" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.
Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D800, 800*800

Вес брутто: 19,8 кг
Объем изделия: 0,04 м3
Габариты упаковки: 550 х 550 х 150 мм
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Вес18 кг
  • Материал подстольячугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, 800*800
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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