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Подстолье Кобе МНК круглое - фото 1

Подстолье Кобе МНК круглое

11 оценок
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Подстолье Кобе МК круглое

Характеристики товара

Описание

высота 73 см

ширина 45 см

глубина 45 см

Стойка из массива бука.
Тонировка - под заказ.
Основание изготовлено из полированного нержавеющего металла.
Предусмотрена регулируемая система выравнивания.
Вес: 38 кг
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина450 мм
  • Вес38 кг
  • Материал подстольядерево, сталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, D700, 700*700, 800*800, 600*600, D600
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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