Характеристики товара
Описание
высота 73 см
ширина 45 см
глубина 45 см
Стойка из массива бука.
Тонировка - под заказ.
Основание изготовлено из полированного нержавеющего металла.
Предусмотрена регулируемая система выравнивания.
Вес: 38 кг
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Вес38 кг
- Материал подстольядерево, сталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, D700, 700*700, 800*800, 600*600, D600
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия