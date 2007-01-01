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Настоящее фото товара Подстолье Ковэр №2 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Ковэр №2 темный орех
100 оценок
8 390
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Подстолье Ковэр №2 темный орех - фото 1Подстолье Ковэр №2 темный орех - фото 2

Подстолье Ковэр №2 темный орех

Артикул: CH-004-483
100 оценок
Основные характеристики
  • Длина1040 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота705 мм
  • Вес6,62 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ширина 1040 мм
Глубина 700 мм
Высота 705 мм

Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах. Выполнено из массива дерева, 60х25 мм. Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 2 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм. Можно использовать прямоугольные, овальные столешницы 1100х700 и 1200х800.Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 6.62
Объем упаковки, м3: 0.058

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1040 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота705 мм
  • Вес6,62 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*800, 1100*700 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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