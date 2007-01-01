Характеристики товара
Описание
Ширина 1040 мм
Глубина 700 мм
Высота 705 мм
Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах. Выполнено из массива дерева, 60х25 мм. Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 2 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм. Можно использовать прямоугольные, овальные столешницы 1100х700 и 1200х800.Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 6.62
Объем упаковки, м3: 0.058
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1040 мм
- Ширина700 мм
- Высота705 мм
- Вес6,62 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1200*800, 1100*700 мм
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет