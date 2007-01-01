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Настоящее фото товара Основание для стола Пануко, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Основание для стола Пануко, темный орех
83 оценки
7 890
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Основание для стола Пануко, темный орех - фото 1Основание для стола Пануко, темный орех - фото 2

Основание для стола Пануко, темный орех

Артикул: CH-021-425
83 оценки
Основные характеристики
  • Ширина615 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота705 мм
  • Вес4.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах.
Выполнено из массива дерева, 60х25 мм.
Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 2 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм.
Можно использовать круглые, квадратные столешницы от 600 - 900 мм. Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте основания для стола TU9-2.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина615 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота705 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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