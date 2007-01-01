Характеристики товара
Описание
Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах.
Выполнено из массива дерева, 60х25 мм.
Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 2 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина615 мм
- Ширина615 мм
- Высота705 мм
- Вес4,96 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900, 900*900 мм
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет