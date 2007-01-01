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Настоящее фото товара Подстолье Ковэр светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Ковэр светлый орех
88 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Ковэр светлый орех - фото 1Подстолье Ковэр светлый орех - фото 2Подстолье Ковэр светлый орех - фото 3

Подстолье Ковэр светлый орех

Артикул: CH-004-478
88 оценок
Основные характеристики
  • Длина615 мм
  • Ширина615 мм
  • Высота705 мм
  • Вес4,96 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах.
Выполнено из массива дерева, 60х25 мм.
Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 2 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина615 мм
  • Ширина615 мм
  • Высота705 мм
  • Вес4,96 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900, 900*900 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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