Характеристики товара
Описание
Ширина 615 мм
Глубина 615 мм
Высота 705 мм
Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах. Выполнено из массива дерева, 60х25 мм. Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 2 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм. Можно использовать круглые, квадратные столешницы от 600 - 900 мм. Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте ДВА основания для стола.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Деревянные детали могут немного отличаться по оттенку из-за неоднородности структуры дерева.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 4.96
Объем упаковки, м3: 0.041
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина615 мм
- Ширина615 мм
- Высота705 мм
- Вес4,96 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1200*800, 1100*700 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет