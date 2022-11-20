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Подстолье Cover - фото 1

Подстолье Cover

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Характеристики товара

Описание

Ширина 615 мм
Глубина 615 мм
Высота 705 мм

Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах. Выполнено из массива дерева, 60х25 мм. Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 2 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм. Можно использовать круглые, квадратные столешницы от 600 - 900 мм. Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте ДВА основания для стола.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Деревянные детали могут немного отличаться по оттенку из-за неоднородности структуры дерева.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 4.96
Объем упаковки, м3: 0.041

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Основные характеристики

  • Высота705 мм
  • Ширина615 мм
  • Длина615 мм
  • Вес4,96 кг
  • Материал подстольядерево
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1200*800, 1100*700
  • Цветбелый

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