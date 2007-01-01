Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Ковер, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Ковер
61 оценка
9 390
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Ковер - фото 1Подстолье Ковер - фото 2Подстолье Ковер - фото 3Подстолье Ковер - фото 4

Подстолье Ковер

Артикул: CH-004-477
61 оценка
Основные характеристики
  • Длина615 мм
  • Ширина615 мм
  • Высота705 мм
  • Вес4,96 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Кобе МНК круглое
Фотография товара Подстолье Кобе МНК круглое от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье Ковэр светлый орех
Фотография товара Подстолье Ковэр светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ширина 615 мм
Глубина 615 мм
Высота 705 мм

Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах. Выполнено из массива дерева, 60х25 мм. Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 2 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм. Можно использовать круглые, квадратные столешницы от 600 - 900 мм. Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте ДВА основания для стола.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Деревянные детали могут немного отличаться по оттенку из-за неоднородности структуры дерева.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 4.96
Объем упаковки, м3: 0.041

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина615 мм
  • Ширина615 мм
  • Высота705 мм
  • Вес4,96 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*800, 1100*700 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье Кобе МНК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Подстолье Кобе МНК круглое

72
Фотография товара Подстолье Ковэр светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ковэр светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Подстолье Ковэр светлый орех

88
  • белый
  • коричневый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Ковер №2 светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ковер №2 светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Подстолье Ковер №2 светлый орех

100
  • оранжевый
  • коричневый
Фотография товара Подстолье Ковэр №2 темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ковэр №2 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Подстолье Ковэр №2 темный орех

100
  • оранжевый
  • коричневый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Техас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Техас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Подстолье Техас

78
Фотография товара Основание для стола Пануко, деревянное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Пануко, деревянное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Основание для стола Пануко, деревянное

77
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Основание для стола Пануко, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Пануко, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Основание для стола Пануко, темный орех

83
  • бежевый
  • коричневый

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, бук, черный

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400х800, серый, белый

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников

14
Распродажа
Фотография товара Стол Пурр К 100 орех раскладной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пурр К 100 орех раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
57 99040
95 590 ₽

Стол Пурр К 100 орех раскладной

7
Фотография товара Стол Таггарт Массив, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Таггарт Массив, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Стол Таггарт Массив, орех

12
Настоящее фото товара Стол криволинейный, 1400*900, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стол криволинейный, 1400*900, шамони светлый

13
  • коричневый
  • бежевый
  • венге
  • белый
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, белый серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, белый серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800, белый серебро

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, серый, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, серый, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 140

Стол Лидер 1, 1200*800, серый, белый, кромка ПВХ

13
Настоящее фото товара Кухонный стол Варкаус, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Кухонный стол Варкаус, белый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, бук, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, бук, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89020
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800х900, бук, шампань

14

Товар в корзине

Подстолье Ковер
Подстолье Ковер
от 9 390
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, бук, черный

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400х800, серый, белый

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников

14
Распродажа
Фотография товара Стол Пурр К 100 орех раскладной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пурр К 100 орех раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
57 99040
95 590 ₽

Стол Пурр К 100 орех раскладной

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности