Характеристики товара
Описание
Основание выполнено из массива дерева.
Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 1.5 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм.
Можно использовать круглые, квадратные столешницы диаметром/длиной 800 мм.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина615 мм
- Глубина615 мм
- Высота705 мм
- Вес4.1 кг
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет