Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Основание для стола Пануко, деревянное, произведённого компанией ChiedoCover
Основание для стола Пануко, деревянное
77 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Основание для стола Пануко, деревянное - фото 1Основание для стола Пануко, деревянное - фото 2

Основание для стола Пануко, деревянное

Артикул: CH-021-424
77 оценок
Основные характеристики
  • Ширина615 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота705 мм
  • Вес4.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Основание для стола Паисли, черный муар
Фотография товара Основание для стола Паисли, черный муар от компании ChiedoCover.
Следующий Основание для стола Пануко, темный орех
Фотография товара Основание для стола Пануко, темный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах.
Основание выполнено из массива дерева.
Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 1.5 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм.
Можно использовать круглые, квадратные столешницы диаметром/длиной 800 мм.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина615 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота705 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье Кобе МНК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Подстолье Кобе МНК круглое

72
Фотография товара Подстолье Ковер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ковер, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Подстолье Ковер

61
  • белый
  • коричневый
Фотография товара Подстолье Ковэр светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ковэр светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Подстолье Ковэр светлый орех

88
  • белый
  • коричневый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Ковер №2 светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ковер №2 светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Подстолье Ковер №2 светлый орех

100
  • оранжевый
  • коричневый
Фотография товара Подстолье Ковэр №2 темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ковэр №2 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Подстолье Ковэр №2 темный орех

100
  • оранжевый
  • коричневый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Техас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Техас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Подстолье Техас

78
Фотография товара Основание для стола Пануко, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Пануко, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Основание для стола Пануко, темный орех

83
  • бежевый
  • коричневый

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х900, венге, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х900, венге, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500х900, венге, каркас - белый

11
Фотография товара Стол Л100, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Л100, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стол Л100, 1600х800

101
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800, белый, серебро

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1907
4 490 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань

11
Фотография товара Стол деревянный Деон белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Деон белый, произведённого компанией ChiedoCover
34 290
Оптовая цена

Стол деревянный Деон белый

40
  • белый
  • темно-коричневый
В наличии 11 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 54013
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, бук, белый

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Стол Лидер 2, 2400х800, серый, черный

14
Фотография товара Стол деревянный Ревари эврика белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Ревари эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стол деревянный Ревари эврика белый

40
Настоящее фото товара Стол криволинейный, 1400*900, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стол криволинейный, 1400*900, венге

13
  • коричневый
  • бежевый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, венге, шампань, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, венге, шампань, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стол Лидер 1, 1500*800, венге, шампань, кромка ПВХ

12

Товар в корзине

Основание для стола Пануко, деревянное
Основание для стола Пануко, деревянное
от 7 890
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х900, венге, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х900, венге, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500х900, венге, каркас - белый

11
Фотография товара Стол Л100, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Л100, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стол Л100, 1600х800

101
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800, белый, серебро

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1907
4 490 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань

11

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности