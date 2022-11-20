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Подстолье ER 5003

Артикул: CH-050-015
17 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Круглое подстолье для большого стола
  • Тяжелое подстолье c большим основанием
  • Двухслойная порошковая покраска для надежности
  • Черный муар - бархатный и матовый цвет
  • Специальный крепеж для столешницы - 4 мм, который не гнется
  • 8 отверстий для крепления столешниц, при переноске столов не оторвутся столешницы!
  • Комплектуется регулировочными ножками - защищают от царапин, позволяют выровнять стол на неровных полах

Максимальный размер столешницы: D950, 850*850

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес17 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD950, 850*850 мм
  • Размер основания580 мм

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