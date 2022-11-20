Характеристики товара
Описание
- Круглое подстолье для большого стола
- Тяжелое подстолье c большим основанием
- Двухслойная порошковая покраска для надежности
- Черный муар - бархатный и матовый цвет
- Специальный крепеж для столешницы - 4 мм, который не гнется
- 8 отверстий для крепления столешниц, при переноске столов не оторвутся столешницы!
- Комплектуется регулировочными ножками - защищают от царапин, позволяют выровнять стол на неровных полах
Максимальный размер столешницы: D950, 850*850
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес17 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD950, 850*850 мм
- Размер основания580 мм