Характеристики товара
Описание
Максимальный размер столешницы: D700, 700*700
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Вес23 кг
- Материалчугун
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Размер основания430 мм
- Цветчерный
Максимальный размер столешницы: D700, 700*700
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