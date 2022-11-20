Характеристики товара
Описание
Рекомендованный размер столешницы: от Ø 800 до Ø 900 мм
Каркас изготовлен из металлической трубы Ø 20 мм и прутка Ø 6 мм с полимерным покрытием.
Для крепления столешницы предусмотрены петли толщиной 1,5 мм. с отверстием Ø 5 мм.
Крепеж столешниц: На саморезы (не комплектуется при покупке подстолья отдельно).
Регулировки ножек нет
Габариты (ШхГхB), мм 620 х 620 х 700
Размер площадки под столешницу, мм Ø 470
Размер основания. мм 620 х 620 или Ø 870
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина620 мм
- Высота700 мм
- Вес2.8 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия